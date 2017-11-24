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    Дмитрий Губерниев: «Судьбы наших спортсменов становятся разменными монетами в политической игре против России»

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России Дмитрий Губерниев сборная России жен Александр Зубков Елена Никитина политика

    Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о лишении сборной России наград Сочи-2014.

    «На Зубкове они не остановятся, это я знаю. К сожалению, будет еще ряд фамилий.

    Но единственное, сейчас можно надеяться, что это чудовище насытится. Ведь Россия потеряет первое место и по золоту, и по общему количеству наград. И тогда эта партия войны закончит свою работу.

    Но, может, она продолжит делать все, чтобы нас выкинуть из олимпийского движения и мирового спорта? Что тут скажешь? Они пытаются сделать все, чтобы давить на больное место.

    Общаюсь с людьми, которые либо занимают какие-то официальные посты в международном союзе биатлонистов, или представляют отдельные страны. Все они выражают озабоченность. Большинство не просто поддерживает – не представляет биатлонный мир без России.

    Ситуация весьма тревожная. Я переживаю случившееся вместе с Сашей Зубковым, вместе с другими нашими спортсменами.

    Я знаю, как сейчас просто страдает Лена Никитина. Именно страдает – другого слова я не подберу.

    Вот так вот, судьбы наших спортсменов становятся разменными монетами в большой политической игре против Российской Федерации», – сказал Губерниев.

    У России отняли еще 2 золота Сочи. Мы потеряли лидерство в медальном зачете

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