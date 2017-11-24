Дмитрий Губерниев: «Судьбы наших спортсменов становятся разменными монетами в политической игре против России»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о лишении сборной России наград .

«На Зубкове они не остановятся, это я знаю. К сожалению, будет еще ряд фамилий.

Но единственное, сейчас можно надеяться, что это чудовище насытится. Ведь Россия потеряет первое место и по золоту, и по общему количеству наград. И тогда эта партия войны закончит свою работу.

Но, может, она продолжит делать все, чтобы нас выкинуть из олимпийского движения и мирового спорта? Что тут скажешь? Они пытаются сделать все, чтобы давить на больное место.

Общаюсь с людьми, которые либо занимают какие-то официальные посты в международном союзе биатлонистов, или представляют отдельные страны. Все они выражают озабоченность. Большинство не просто поддерживает – не представляет биатлонный мир без России.

Ситуация весьма тревожная. Я переживаю случившееся вместе с Сашей Зубковым, вместе с другими нашими спортсменами.

Я знаю, как сейчас просто страдает Лена Никитина. Именно страдает – другого слова я не подберу.

Вот так вот, судьбы наших спортсменов становятся разменными монетами в большой политической игре против Российской Федерации», – сказал Губерниев.

У России отняли еще 2 золота Сочи. Мы потеряли лидерство в медальном зачете