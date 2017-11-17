Сергей Чепиков: «Непонятно, почему обвиняют Зайцеву. Видно, что это непорочный человек»

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков поделился мнением насчет допинговых дел российских спортсменов, а также насчет выступления под нейтральным флагом.

– Рановато бить в колокола. Наша команда готовится, определенная нервозность есть. Но нужно дождаться начала декабря, когда будет конкретное решение.

Вообще же эта порочная система, когда через 3,5 года лишают олимпийской медали… Есть же современные методы тестирования. Неизвестно, где эти пробирки были 3 года, кто их царапал, кто кусал.

– В случае с Ольгой Зайцевой главная задача – выбить из колеи, обвинив «чистого» спортсмена?

– Мне тоже это непонятно. Ольгу знаю давно, по каким-то косвенным признакам ее обвиняют. Видно, что это непорочный человек.

– Вы имели опыт выступления без флага и гимна в 1992 году…

– В то время была другая ситуация. Не было уличения в допинге, был СНГ. Но не хватало флага, не хватало гимна. Когда мы стояли на пьедестале и смотрели на олимпийский флаг под олимпийский гимн, не было такой 100-процентной отдачи.

– Что делать, если все же предложат ехать в качестве нейтрального атлета?

– Спортсмен готовится к Олимпиаде четыре года. Это главный старт в жизни. Даже если кто-то и поедет под нейтральным флагом, ни в коем случае нельзя осуждать их. Это профессиональная реализация атлета. Болельщики будут болеть, какой бы флаг не был в итоге, – сказал Чепиков.

В чем обвиняют Зайцеву?