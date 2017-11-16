Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дмитрий Песков: «Не согласны с решением WADA по РУСАДА. Считаем его несправедливым»

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен WADA Томас Бах РУСАДА Пхенчхан-2018 Дмитрий Песков

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал решение WADA не восстанавливать РУСАДА в правах.

    «Это, безусловно, очень неприятная информация. Неприятная новость – такое решение WADA.

    Мы, безусловно, не согласны с таким решением, мы считаем его несправедливым. Мы отрицали и категорически отрицаем обвинения в том, что случаи применения допинга имели какую-то государственную поддержку. Об этом не может быть и речи.

    Исходим из недавнего заявления Томаса Баха о том, что это решение WADA не имеет прямого отношения к вопросу об Олимпийских играх.

    Естественно, намерены и дальше продолжать контакты с международным спортивным сообществом и организациями для отстаивания позиции России. Готовимся к Олимпийским играм», – рассказал Песков.

    Первый иск России против Макларена. Наконец-то

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться