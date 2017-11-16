Дмитрий Песков: «Не согласны с решением WADA по РУСАДА. Считаем его несправедливым»

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал решение не восстанавливать РУСАДА в правах.

«Это, безусловно, очень неприятная информация. Неприятная новость – такое решение .

Мы, безусловно, не согласны с таким решением, мы считаем его несправедливым. Мы отрицали и категорически отрицаем обвинения в том, что случаи применения допинга имели какую-то государственную поддержку. Об этом не может быть и речи.

Исходим из недавнего заявления Томаса Баха о том, что это решение WADA не имеет прямого отношения к вопросу об Олимпийских играх.

Естественно, намерены и дальше продолжать контакты с международным спортивным сообществом и организациями для отстаивания позиции России. Готовимся к Олимпийским играм», – рассказал Песков.

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