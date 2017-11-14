Анфиса Резцова: «На Зайцевой не остановятся. Доберутся и до Шипулина. Некому заступиться за атлетов»
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала информацию о том, что российская биатлонистка Ольга Зайцева подозревается в нарушении антидопинговых правил.
«Уже не представляю, как защитить наших спортсменов от невзгод и поклепов. Давайте еще 80-е годы начнем перепроверять. Не знаю, как заступиться за спортсменов. Всему виной политика.
На Оле Зайцевой не остановятся. Будут копать под всех остальных и до Антона Шипулина доберутся с обвинениями, не дай бог.
Самое обидное, что некому заступиться за атлетов. Прошло три года после Сочи, и уму непостижимо, что их сейчас лишают медалей.
Нужно вопросы задавать министру спорта, и предыдущему, и сегодняшнему.
В допинге ничего нового нет. Не может быть, что мы одни употребляем, а за границей все хорошие.
Разве у Александра Легкова нашли что-то конкретное? Нет, ничего не доказали, а все равно дисквалифицировали.
Не верю, что наши спортсмены такие глупые, чтобы пахать всю жизнь, а потом употреблять допинг. Мы относимся ко всем с дружелюбием, и иностранные спортсмены отвечают тем же, а политика все портит. Больно и обидно от этого», – сказала Резцова.
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