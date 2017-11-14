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    Павел Ростовцев: «Зайцева никоим образом не причастна к употреблению допинга»

    Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг МОК Павел Ростовцев

    Тренер Павел Ростовцев, работавший с женской сборной России во время подготовки команды к Сочи-2014, заявил о том, что биатлонистка Ольга Зайцева не причастна к употреблению допинга.

    Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) предъявил обвинения Зайцевой в связи с манипуляциями с допинг-пробами.

    – В свете последних событий, которые происходят с допинг-пробами наших спортсменов, я допускаю все, абсолютно все может быть.

    Но мое твердое убеждение таково: Ольга Зайцева, как никакая другая спортсменка, никоим образом не причастна к употреблению запрещенных препаратов. Ольга даже на километр не подходила к этим веществам!

    Я абсолютно убежден, что Зайцева – чистая биатлонистка, которая ни при каких условиях не стала бы рассматривать даже возможность употребления допинга.

    Поэтому обвинение ей, конечно, можно предъявить, но я на 100 процентов уверен, что Зайцева сама никаких махинаций не делала.

    - То есть обвинение несправедливо?

    – Безусловно, будет несправедливо, если Ольгу лишат медали Олимпиады в Сочи. Ровно как и Александра Легкова.

    Я даже мысли не могу допустить, что Ольга была способна пойти на махинации со своей спортивной формой.

    - Как думаете, это наше спортивное руководство недорабатывает, раз мы почти каждый день получаем какие-то новые обвинения?

    – Не могу ответить на этот вопрос. Но отмечу, что при подготовке к Олимпийским играм мы каждый день обращали внимание наших спортсменок, чтобы они очень внимательно относились к тому, какую еду и напитки употребляют. Чтобы следили, какие препараты им выписывали, например, при недомогании врачи.

    Кроме того, Вольфганг Пихлер всегда требовал, чтобы доктор очень внимательно относился к тому, что выписывает атлету, – сказал Ростовцев.

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