Владимир Королькевич: «Я не понимаю, как спортсмены могли контролировать, что происходило с пробами после их сдачи офицерам»
Консультант российской сборной Владимир Королькевич прокомментировал ситуацию с биатлонисткой Ольгой Вилухиной, которую Международный олимпийский комитет (МОК) подозревает в махинациях с допинг-пробами в Сочи-2014.
– Как вы относитесь к тому, что вашу бывшую подопечную Ольгу Вилухину обвиняют в махинациях с допинг-пробами?
– Мне очень многое непонятно в этом случае, тут сложно что-то комментировать. Мы занимались непосредственно тренировочным процессом.
Что там происходило за кулисами, я понятия не имею. Думаю, все спортсмены, на самом деле, были чистыми.
– Думаете, или абсолютно уверены?
– Ну конечно, уверен. Смотрите: мы с Ольгой прошли все этапы Кубка мира, везде сдавали допинг-контроль. И никаких вопросов никогда к нам не было.
Я вообще не понимаю, что сейчас предъявляют спортсменам, и как они могли контролировать, что там происходило с пробами уже после их сдачи офицерам.
– Вы общались с самой Вилухиной на эту тему?
– Последний раз мы с ней говорили примерно полгода назад. Но эту тему не затрагивали, – сказал Королькевич.
Накануне комиссия МОК под руководством Дениса Освальда заслушала дела российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Никаких решений вынесено не было.
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