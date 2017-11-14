Владимир Королькевич: «Я не понимаю, как спортсмены могли контролировать, что происходило с пробами после их сдачи офицерам»

Консультант российской сборной Владимир Королькевич прокомментировал ситуацию с биатлонисткой Ольгой Вилухиной, которую Международный олимпийский комитет (МОК) подозревает в махинациях с допинг-пробами в Сочи-2014.

– Как вы относитесь к тому, что вашу бывшую подопечную Ольгу Вилухину обвиняют в махинациях с допинг-пробами?

– Мне очень многое непонятно в этом случае, тут сложно что-то комментировать. Мы занимались непосредственно тренировочным процессом.

Что там происходило за кулисами, я понятия не имею. Думаю, все спортсмены, на самом деле, были чистыми.

– Думаете, или абсолютно уверены?

– Ну конечно, уверен. Смотрите: мы с Ольгой прошли все этапы Кубка мира, везде сдавали допинг-контроль. И никаких вопросов никогда к нам не было.

Я вообще не понимаю, что сейчас предъявляют спортсменам, и как они могли контролировать, что там происходило с пробами уже после их сдачи офицерам.

– Вы общались с самой Вилухиной на эту тему?

– Последний раз мы с ней говорили примерно полгода назад. Но эту тему не затрагивали, – сказал Королькевич.

Накануне комиссия МОК под руководством Дениса Освальда заслушала дела российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Никаких решений вынесено не было.

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