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    Владимир Королькевич: «Я не понимаю, как спортсмены могли контролировать, что происходило с пробами после их сдачи офицерам»

    Теги Сочи-2014 сборная России жен допинг МОК Ольга Вилухина Владимир Королькевич

    Консультант российской сборной Владимир Королькевич прокомментировал ситуацию с биатлонисткой Ольгой Вилухиной, которую Международный олимпийский комитет (МОК) подозревает в махинациях с допинг-пробами в Сочи-2014.

    – Как вы относитесь к тому, что вашу бывшую подопечную Ольгу Вилухину обвиняют в махинациях с допинг-пробами?

    – Мне очень многое непонятно в этом случае, тут сложно что-то комментировать. Мы занимались непосредственно тренировочным процессом.

    Что там происходило за кулисами, я понятия не имею. Думаю, все спортсмены, на самом деле, были чистыми.

    – Думаете, или абсолютно уверены?

    – Ну конечно, уверен. Смотрите: мы с Ольгой прошли все этапы Кубка мира, везде сдавали допинг-контроль. И никаких вопросов никогда к нам не было.

    Я вообще не понимаю, что сейчас предъявляют спортсменам, и как они могли контролировать, что там происходило с пробами уже после их сдачи офицерам.

    – Вы общались с самой Вилухиной на эту тему?

    – Последний раз мы с ней говорили примерно полгода назад. Но эту тему не затрагивали, – сказал Королькевич. 

    Накануне комиссия МОК под руководством Дениса Освальда заслушала дела российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Никаких решений вынесено не было. 

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