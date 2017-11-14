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    Ольга Зайцева о расследовании МОК: «За карьеру у меня не было ни одной сомнительной пробы»

    Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг МОК

    Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала информацию о том, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Осавльда начала расследование в отношении нее.

    «Я читаю о себе такие подробности, от которых волосы дыбом встают.

    Пишут, например, что я была недоступна для комментариев, хотя ко мне никто вообще не обращался за какими бы то ни было комментариями – не было ни одного звонка.

    Такое ощущение, что меня сейчас намеренно пытаются втянуть в информационное поле публикациями на скандальную тему, хотят, чтобы я начала возмущаться и оправдываться.

    А мне не в чем оправдываться: за всю профессиональную карьеру у меня не было ни одной сомнительной пробы.

    Все всегда знали, что я принципиально против какой бы то ни было фармакологии. Это, если хотите, мое жизненное кредо», – заявила Зайцева.

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