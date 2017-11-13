Ольга Зайцева: «Пока не знаю, какие именно антидопинговые нарушения мне инкриминируются»
Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева подтвердила, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Осавльда начала расследование в отношении спортсменки.
Ранее сообщалось, что на пробирках с допинг-пробами Зайцевой, взятых в Сочи-2014, обнаружены царапины.
«Я ничего не знаю ни про царапины, о которых сейчас пишет пресса, ни про содержание проб, которые были взяты на Олимпийских играх в Сочи.
Знаю только, что в отношении этих проб начато расследование. Мне пришло уведомление из Международного союза биатлонистов (IBU), в котором сказано, что меня подозревают в нарушении антидопинговых правил.
Там же сообщается, что после установления фактов нарушения будет определен дальнейший порядок действий. Больше никакой информации у меня нет.
Возможно, меня пригласят на какой-то личный разбор, но до этого, как понимаю, меня должны как минимум известить о том, какие именно нарушения мне инкриминируются», – сказала Зайцева.
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