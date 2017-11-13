Вилухина и Романова не присутствуют на слушаниях дисциплинарной комиссии МОК

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил о том, что биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова не присутствуют на заседании дисциплинарной комиссии МОК.

«По этому вопросу с СБР работают швейцарские адвокаты, компетентности которых я всецело доверяю и с которыми постоянно нахожусь на связи. Считаю, что профессиональные вопросы должны всегда решать профессионалы, поэтому я сам не видел никакой необходимости в том, чтобы лично присутствовать на слушаниях», – сказал Кравцов.

Напомним, фамилии российских биатлонисток, уже завершивших карьеру, были упомянуты в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового комитета (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Вилухина и Романова подозреваются в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи, в частности – в манипуляциях с допинг-пробами.

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