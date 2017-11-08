Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Светлана Журова: «Легкова и Белова, скорее всего, оправдают после Пхенчхана и после выборов президента России»

    Теги Сочи-2014 допинг Александр Легков Светлана Журова МОК сборная России сборная России жен WADA Пхенчхан-2018 Евгений Белов

    Депутат госдумы России Светлана Журова прокомментировала информацию о возможных санкциях для российских спортсменов в Пхенчхане-2018.

    «Если мы возьмем историю всех Олимпийскиих игр, то даже если какая-то команда выступала под нейтральным флагом, то не было запрета на ее участие в церемонии открытия. А тут вдруг вообще никакого присутствия, чтобы не было в информационном поле России как таковой даже под нейтральным флагом.

    Сценарий недопуска нашей сборной к Пхенчхану-2018 мне представляется возможным, но так же может быть и сценарий Рио-2016.

    Что касается слушаний в МОК, что ребята и адвокаты не очень довольны нарушениями процессуальных моментов. Есть предвзятое отношение и есть надавливание, мол, признайтесь в сговоре. А ребята в полном недоумении.

    Легков и Белов до Олимпиады, наверное, не смогут оправдаться, но после нее, скорее всего, особенно после выборов президента России, они оправдаются. Я отчасти связываю эти факты.

    Когда мы передаем контейнеры с запечатанными допинг-пробами офицерам WADA, мы расписываемся в том, что они отданы в целости и сохранности, и офицеры проверили все это тоже. Дальше спортсмен виноват что с ними что-то произошло?

    И что за такой волшебный допинг, который приняв на Олимпиаде в Сочи можно было укрыть, но через неделю на других соревнованиях его не нашли. Какой-то фантастический допинг! Его в природе нет. И вот это наши спортсмены пытаются объяснить», – рассказала Журова.

    Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея

    Опрос

    Выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом – это:

    28067 голосов 147
    • Унизительно и неприемлемо для России
      59%
    • Нормально; пусть спортсмены решают
      41%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться