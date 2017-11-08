Светлана Журова: «Легкова и Белова, скорее всего, оправдают после Пхенчхана и после выборов президента России»

Депутат госдумы России Светлана Журова прокомментировала информацию о возможных санкциях для российских спортсменов в Пхенчхане-2018.

«Если мы возьмем историю всех Олимпийскиих игр, то даже если какая-то команда выступала под нейтральным флагом, то не было запрета на ее участие в церемонии открытия. А тут вдруг вообще никакого присутствия, чтобы не было в информационном поле России как таковой даже под нейтральным флагом.



Сценарий недопуска нашей сборной к Пхенчхану-2018 мне представляется возможным, но так же может быть и сценарий Рио-2016.



Что касается слушаний в МОК, что ребята и адвокаты не очень довольны нарушениями процессуальных моментов. Есть предвзятое отношение и есть надавливание, мол, признайтесь в сговоре. А ребята в полном недоумении.



Легков и Белов до Олимпиады, наверное, не смогут оправдаться, но после нее, скорее всего, особенно после выборов президента России, они оправдаются. Я отчасти связываю эти факты.



Когда мы передаем контейнеры с запечатанными допинг-пробами офицерам WADA, мы расписываемся в том, что они отданы в целости и сохранности, и офицеры проверили все это тоже. Дальше спортсмен виноват что с ними что-то произошло?



И что за такой волшебный допинг, который приняв на Олимпиаде в Сочи можно было укрыть, но через неделю на других соревнованиях его не нашли. Какой-то фантастический допинг! Его в природе нет. И вот это наши спортсмены пытаются объяснить», – рассказала Журова.

Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея