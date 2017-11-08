Дмитрий Васильев: «Комфортно готовиться, когда тебе справки разрешают применять запрещенные препараты. Но разве это спорт?»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал возможность недопуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане.
«Конечно, эта ситуация может нервировать спортсмена. Нас, сидящих на диване, и то это задевает, а спортсменов, конечно, травмирует психологически. О
ни должны показать свою стойкость еще и в этой части, если они хотят чего-то добиться в жизни.
Конечно, в комфортных условиях всегда хорошо готовиться, особенно когда тебе по терапевтическим справкам разрешается применять запрещенные для других спортсменов препараты.
Когда вскрылись сведения о том, какими препаратами пользуется Симоне Байлс (американка, четырехкратная олимпийская чемпионка Рио-2016 по спортивной гимнастике), я удивился, что она вообще все медали на Олимпиаде не выиграла. Разве это спорт?
Тогда просто подарите одной или двум странам все медали, а остальные просто будут статистами. Спорт может превратится просто в посмешище, можно будет забыть о красивой чистой борьбе.
Все это идет к очень нехорошему состоянию, как бы не был плачевным финал», – сказал Васильев.
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