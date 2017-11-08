Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дмитрий Васильев: «Комфортно готовиться, когда тебе справки разрешают применять запрещенные препараты. Но разве это спорт?»

    Теги спортивная гимнастика сборная России сборная России жен сборная США жен Пхенчхан-2018 Дмитрий Васильев Симоне Байлс

    Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал возможность недопуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане.

    «Конечно, эта ситуация может нервировать спортсмена. Нас, сидящих на диване, и то это задевает, а спортсменов, конечно, травмирует психологически. О

    ни должны показать свою стойкость еще и в этой части, если они хотят чего-то добиться в жизни.

    Конечно, в комфортных условиях всегда хорошо готовиться, особенно когда тебе по терапевтическим справкам разрешается применять запрещенные для других спортсменов препараты.

    Когда вскрылись сведения о том, какими препаратами пользуется Симоне Байлс (американка, четырехкратная олимпийская чемпионка Рио-2016 по спортивной гимнастике), я удивился, что она вообще все медали на Олимпиаде не выиграла. Разве это спорт?

    Тогда просто подарите одной или двум странам все медали, а остальные просто будут статистами. Спорт может превратится просто в посмешище, можно будет забыть о красивой чистой борьбе.

    Все это идет к очень нехорошему состоянию, как бы не был плачевным финал», – сказал Васильев.

    Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться