Светлана Журова: «Не призывала бойкотировать Игры-2018. Но мы не должны безропотно соглашаться со всеми условиями»

Депутат госдумы России Светлана Журова заявила о том, что не призывала бойкотировать Олимпийские игры в .

«А теперь только представьте, что Медведевой (Евгении) запретят катать программу «Анна Каренина». Скажут, что слишком русская тема и узнаваемая, как запретили надевать заколки и красить ногти в цвета российского флага на чемпионате мира по легкой атлетике.

Или запретят болельщикам петь гимн России на трибунах. Нарушившие будут депортированы из Кореи?

Мы только хотим предупредить МОК, что есть предел терпения и выдумкам СМИ. А мое «вряд ли поедем» касалось только, если совсем вся ситуация дойдет до абсурда!

Кстати, бойкотировать не призывала. Здесь наши журналисты постарались вложить мне в уста то, что я не говорила вообще, но им бы очень хотелось, чтобы звучало слово «бойкот».

Просто мы не должны безропотно соглашаться с их условиями. Кстати, при этом Бах (глава МОК – прим. Sports.ru) точно хотел бы, чтобы Россия участвовала на Олимпиаде!» – написала Журова в фэйсбуке.

Ранее в издании New York Times появилась информация о возможных санкциях для российских спортсменов в Пхенчхнане-2018. Позже в МОК назвали эту информацию преждевременной спекуляцией.

Большая премьера Медведевой. В образе Анны Карениной

Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея