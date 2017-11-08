Александр Тихонов: «Сейчас только и обсуждают, ехать в Пхенчхан-2018 или не ехать. Вы спортсменов спросили, чтобы решать за них?»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал возможное выступление сборной России в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом.

«Сейчас вместо того, чтобы обсуждать защиту спортсменов и того, как выбираться из сложившейся ситуации, мы слышим на телевидении маниакальный бред про необходимость выйти из олимпийского движения и бойкотировать Игры. Говорят об этом политики, люди искусства, общественные деятели, которые спортом никогда не занимались.



Люди, вы что с ума посходили? Спортсмены же не лезут в сельское хозяйство или космонавтику, так зачем выносить спортивные вопросы на обсуждение неспортивных людей. Наши проблемы как раз и состоят в том, что ключевые посты в спорте занимают люди без специального образования. Спорт – всегда на виду, поэтому и решать его проблемы должны профессионалы, а мы их растеряли.



Госдума сейчас утверждает новый бюджет. Расходы на спорт там урезаются под корень, даже не знаю, как мы дальше будем жить. Сейчас только и обсуждают, ехать в Корею или не ехать, с гимном или без гимна. Еще никто ничего не решил. У нас никто не может провести анализ.

Перед Рио-2016 тоже были проблемы, но мы завоевали 19 золотых медалей и 57 всего и доказали, что они были чисты. Значит мы можем выигрывать без допинга, но у нас никогда не прислушиваются к профессионалам. Вы спортсменов спросили, чтобы решать за них? На что они потратили годы подготовки? На воплощение мечты своей жизни – попасть на Олимпийские игры и стать там чемпионами», – написал Тихонов.

Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея