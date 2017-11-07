Карелин о запрете гимна РФ в Пхенчхане-2018: «Нас пытаются поставить в состояние каких-то изгоев»

Депутат Госдумы России Александр Карелин прокомментировал возможные санкции к российским спортсменам в Пхенчхане-2018.

По информации The New York Times, рассматриваются варианты с запретом российского гимна и участия команды в церемонии открытия.

«Эти решения нисколько не адекватны, не синхронны и не симметричны требованиям олимпийского движения.

Это чисто тенденциозные требования, которые никак не соотносятся ни с действительностью, ни с местом нашего государства в мировом движении, ни с нашей репутацией.

Нам надо работать дальше. Разве у нас есть другие варианты?

Надо настаивать на своей правоте, на своем праве выступать на Олимпийских играх в соответствии с Олимпийской хартией, отталкиваясь от основной идеи, которая заложена в хартии: все конфликты прекращаются во время проведения Олимпиад.

А нас пытаются поставить в состояние каких-то изгоев», – рассказал Карелин.

Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея