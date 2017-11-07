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    Карелин о запрете гимна РФ в Пхенчхане-2018: «Нас пытаются поставить в состояние каких-то изгоев»

    Теги МОК сборная России сборная России жен Александр Карелин Пхенчхан-2018

    Депутат Госдумы России Александр Карелин прокомментировал возможные санкции к российским спортсменам в Пхенчхане-2018.

    По информации The New York Times, рассматриваются варианты с запретом российского гимна и участия команды в церемонии открытия.

    «Эти решения нисколько не адекватны, не синхронны и не симметричны требованиям олимпийского движения.

    Это чисто тенденциозные требования, которые никак не соотносятся ни с действительностью, ни с местом нашего государства в мировом движении, ни с нашей репутацией.

    Нам надо работать дальше. Разве у нас есть другие варианты?

    Надо настаивать на своей правоте, на своем праве выступать на Олимпийских играх в соответствии с Олимпийской хартией, отталкиваясь от основной идеи, которая заложена в хартии: все конфликты прекращаются во время проведения Олимпиад.

    А нас пытаются поставить в состояние каких-то изгоев», – рассказал Карелин.

    Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея

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