Депутат Госдумы Свищев: «Американцы «берега попутали» и не осознают, что говорят»

Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) может ввести запрет на исполнение российского гимна в Пхенчхане-2018 и на участие российский делегации в церемонии открытия.

«Думаю, это очередной вброс информации. Мы уже не раз получали такие в последнее время. Они хотят увидеть, как мы будем реагировать и действовать.

Опять удивительная история – американцы начинают раздувать шумиху и истерию по поводу того, как, по их мнению, нам надо выступать: под флагом или без, с гимном или без гимна.

Мне кажется, они просто уже, как говорится, «берега попутали» и не осознают, что говорят. С какой стати мы узнаем информацию не от официального партнера – МОК, а от СМИ?

Либо из-за океана диктуют МОК решение, либо существует утечка информации, которая непозволительна для такой серьезной организации, как МОК.

Наш олимпийский комитет четко выразил свою позицию, что Россия поедет только с государственными флагом и гимном, в своей официальной экипировке», – сказал Свищев.

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