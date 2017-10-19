Владимир Путин: «Недопуск России к Играм-2018 нанесет серьезный ущерб олимпийскому движению»

Президент России Владимир Путин заявил о том, что возможное недопущение российской команды до Олимпиады-2018 нанесет ущерб олимпийскому движению.

По мнению главы государства, олимпийские чиновники зависят от рекламодателей и спонсоров, которым определенные американские инстанции посылают однозначные сигналы. У МОК остается два варианта: позволить России принимать участие в играх под нейтральным флагом или не допустить страну до Олимпиады.

«И то, и другое – унижение страны. Если кто-то думает, что таким образом они повлияют на ход предвыборной кампании в России весной следующего года, то они глубоко заблуждаются. Эффект будет обратный ожидаемому – олимпийскому движению будет нанесен серьезный ущерб», – сказал Путин.