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    Владимир Путин: «Недопуск России к Играм-2018 нанесет серьезный ущерб олимпийскому движению»

    Теги Владимир Путин МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 политика

    Президент России Владимир Путин заявил о том, что возможное недопущение российской команды до Олимпиады-2018 нанесет ущерб олимпийскому движению.

    По мнению главы государства, олимпийские чиновники зависят от рекламодателей и спонсоров, которым определенные американские инстанции посылают однозначные сигналы. У МОК остается два варианта: позволить России принимать участие в играх под нейтральным флагом или не допустить страну до Олимпиады.

    «И то, и другое – унижение страны. Если кто-то думает, что таким образом они повлияют на ход предвыборной кампании в России весной следующего года, то они глубоко заблуждаются. Эффект будет обратный ожидаемому – олимпийскому движению будет нанесен серьезный ущерб», – сказал Путин. 

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