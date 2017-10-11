Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дмитрий Губерниев: «Никакого конфликта у нас с Фуркадом нет. Мы делаем все, чтобы биатлон был популярным»

    Теги телевидение сборная Франции Дмитрий Губерниев Мартен Фуркад

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что у него нет конфликта с французском биатлонистом Мартеном Фуркадом.

    – Никакого конфликта у нас с Мартеном нет.

    Он немного вспылил, я соответственно тоже, может быть, позволил себе лишнего, ответив ему. Но все в порядке.

    - Но ведь он предъявил вам претензии?

    – Мы все претензии урегулировали в личной переписке.

    Делаем все для того, чтобы биатлон был популярным, чтобы рейтинги этого вида спорта были высокими.

    Так что у нас с Мартеном все хорошо. Так и напишите, – сказал Губерниев.

    «Я устал от ложных обвинений, прекратите немедленно!». Губерниев разозлил Фуркада

    Опрос

    Кто прав?

    5583 голосa
    • Мартен Фуркад
      68%
    • Дмитрий Губерниев
      32%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться