Дмитрий Губерниев: «Никакого конфликта у нас с Фуркадом нет. Мы делаем все, чтобы биатлон был популярным»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что у него нет конфликта с французском биатлонистом .

– Никакого конфликта у нас с Мартеном нет.

Он немного вспылил, я соответственно тоже, может быть, позволил себе лишнего, ответив ему. Но все в порядке.

- Но ведь он предъявил вам претензии?

– Мы все претензии урегулировали в личной переписке.

Делаем все для того, чтобы биатлон был популярным, чтобы рейтинги этого вида спорта были высокими.

Так что у нас с Мартеном все хорошо. Так и напишите, – сказал Губерниев.

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