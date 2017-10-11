Дмитрий Губерниев: «Никакого конфликта у нас с Фуркадом нет. Мы делаем все, чтобы биатлон был популярным»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что у него нет конфликта с французском биатлонистом Мартеном Фуркадом.
– Никакого конфликта у нас с Мартеном нет.
Он немного вспылил, я соответственно тоже, может быть, позволил себе лишнего, ответив ему. Но все в порядке.
- Но ведь он предъявил вам претензии?
– Мы все претензии урегулировали в личной переписке.
Делаем все для того, чтобы биатлон был популярным, чтобы рейтинги этого вида спорта были высокими.
Так что у нас с Мартеном все хорошо. Так и напишите, – сказал Губерниев.
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