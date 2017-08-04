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    Томас Бах: «Сейчас слишком рано говорить об участии России в зимней Олимпиаде-2018»

    Теги МОК сборная России сборная России жен Томас Бах Пхенчхан-2018

    Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что пока слишком рано говорить об окончательном решении по участию сборной России в Олимпиаде-2018.

    «Две комиссии сейчас работают и представят результаты, на основе которых мы примем решение. Я не могут спекулировать на тему сроков, но сейчас слишком рано», – сказал Бах.

    «В Пхенчхане у нас будет не только независимая система санкций, как в Рио, но и независимая от МОК система тестирования и определения результатов, чтобы исключить любые конфликты интересов.

    Мы уверены, что это положительный пример для многих международных федераций», – цитирует президента МОК «Р-Спорт».

    Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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