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    МОК опроверг информацию о том, что Россия получит допуск до Пхенчхана-2018 взамен на 100 млн долларов

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен WADA Пхенчхан-2018

    В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что информация о возможном допуске сборной России на Олимпиаду в Пхенчхане взамен на штраф в 100 миллионов долларов не соответствует действительности.

    Ранее издание The Mail со ссылкой на Press Association Sport утверждало, что МОК согласен допустить Россию до Пхенчхана-2018 независимо от того, какие результаты будут оглашены в ходе расследования по допинговой системе в России.

    Сообщалось, что соглашение между сторонами уже достигнуто и даже сформулирован текст извинения, который должна опубликовать российская сторона, чтобы Всемирное антидопинговое агентство (WADA) могло восстановить в правах РУСАДА.

    «Любые сообщения о возможных выводах комиссий МОК являются обыкновенной спекуляцией. МОК специально создал две комиссии – во главе с Денисом Освальдом и с Самуэлем Шмидом. Их работа продолжается, и на данный момент никаких выводов сделано не было», – говорится в заявлении МОК.

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