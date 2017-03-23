Экипировщик олимпийской сборной России: «В форме будут использоваться натуральные меха»

Основатель бренда ZA Sport Анастасия Задорина заявила, что в новой олимпийской форме сборной России будут использованы натуральные меха.

Напомним, что ZA Sport сегодня официально стала экипировщиком олимпийской сборной России.

«Уже сейчас смогу заявить, что в форме будут использоваться натуральные меха. Мы будем следить за тем, чтобы нашим спортсменам было комфортно и тепло», – сказала Задорина.

Глава ОКР Александр Жуков добавил, что организация подписала выгодный контракт.

«Саму сумму мы не раскрываем, могу только сказать, что компания предложила нам лучшие финансовые условия, чем все остальные. Во-вторых, сумма нашего контракта сопоставима с теми средствами, что получают ведущие олимпийские комитеты других стран, заключая контракты с компаниями, которые производят форму», – сказал Жуков.