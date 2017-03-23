Контракт ОКР с экипировщиком ZA Sport будет действовать до 2025 года

Соглашение Олимпийского комитета России (ОКР) с компанией ZA Sport, которая стала генеральным партнером ОКР в категории «Спортивная одежда и обувь», будет действовать до 2025 года.

Церемония подписания соглашения пройдет сегодгя в инновационном центре ОКР.

Напомним, что компания ZA Sport стала техническим спонсором ОКР вместо Bosco, которая экипировала сборную России на Играх с 2002 года.

«На форме обязательно будут цвета российского флага. И спортсмены обязательно протестируют новую экипировку перед Играми. Главное требование к экипировщику – удобство и красота», – сказал глава ОКР Александр Жуков.

В свою очередь основатель бренда Анастасия Задорина сообщила, что через месяц будет представлен эскизы формы, в которой сборная России выступит на Играх-2018.