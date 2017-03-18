Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что не планирует находиться на централизованной подготовке вместе со сборной России.

«Для меня каждая гонка – опыт. В этом году что-то опять не получилось. Но чем больше я буду зацикливаться – как же так? почему? искать неадекватные причины – тем больше буду загоняться. Самое главное – поменьше заморачиваться. Я вот смотрю на иностранцев, они стараются всегда улыбаться, вне зависимости от результата. Через 5 минут они забыли, какими приехали, и уже стараются не вспоминать.

Самое приятное событие – эстафета на чемпионате мира, где удалось финишировать с флагом. Конечно, хочется выиграть на главных стартах в личной гонке, но пока не получается. Надо выкинуть все мешающие мысли из головы, и обязательно все получится.

Пройдет Олимпиада – и тогда я пойму, продолжать карьеру или нет. Уже пора ставить точку над этим вопросом. Все его задают, и мне он не очень нравится. Все от меня ждут ответа... Если я сейчас скажу, что после Игр закончу, а потом передумаю и решу продолжить – меня же съедят. «Шипулин не отвечает за свои слова», «Шипулин бла-бла-бла». Зачем мне это надо?

- При Гербулове Шипулин стал стрелять хуже.

– Зато стал стрелять быстрее. Скорострельность не идеальная, но надо работать дальше. Многие говорили: зачем ты так быстро стреляешь? Давай помедленнее, задержись на 2-3 секунды. Но как только я начинал выцеливать – стрельба сразу разлаживалась.

- Многие считают, что Шипулину и Волкову нужно присоединиться к сборной.

– Это Александр Иванович Тихонов воду мутит, ему так больше хочется. Но серьезных аргументов я не услышал. Мы не отгораживаемся от сборной. Если считаете, что должны быть совместные сборы, вы можете поехать с нами.

Но у нас свои подготовительные планы на Олимпиаду, которые мы начали намечать еще два года назад. Свои наработки из-за чьих-то желаний, чтобы просто находиться со сборной, отменять не будем», – сказал Шипулин в эфире программы «Биатлон с Губерниевым» на ТК «Матч ТВ».