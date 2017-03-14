Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о выступлении сборной России в текущем сезоне.

«По результатам Контиолахти мы в очередной раз убеждаемся, что в женском составе нужны серьезные коррективы. Я не согласен со словами Александра Кравцова, который сказал, что Тихонов не прав. Если бы я был не прав, не было бы таких результатов.

Я послушал интервью Касперовича, и мне стало стыдно. Спортсменов тасуют туда-сюда, такого никогда не было. Нужно проводить чистку бульдозером.

Читал интервью Волкова о том, что он хочет готовиться отдельно. Леша, тебя можно готовить только на первый этап эстафеты. На «двадцатке» ты уже ничего не сделаешь. К тебе добавится еще год, но ты не Бьорндален. Я не хочу убивать спортсменов психологически, но надо смотреть правде в глаза.

Почему Цветков у нас выступает то более-менее, то никак. Ошибок в стрелковой подготовке куча. Как бы Гербулов не надувал щеки, а Шипулин и Волков при нем стали стрелять хуже.

Я готов приехать на стрельбище, собрать самых лучших тренеров по стрельбе и посоревноваться с ними в знании стрелковой подготовки как в теории, так и в практике, где могу рассказать все нюансы и красиво показать.

В какой группе сейчас лучше результаты, трудно сказать, но если Волков с Шипулиным продолжат готовиться вне команды, на Олимпиаде они ничего не покажут. Все будет опять то же самое.



Если бы три года назад мы пошли на омоложение женской сборной, то результат сейчас был бы уже другим, а теперь мы потеряли время. Александр Михайлович говорит, что я не прав, а сам в Осло отправляет молодежь, что я просил его сделать еще три года назад. Все беды идут от отсутствия единоначалия в команде», – написал Тихонов.