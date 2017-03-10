Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов рассказал о проблемах в женской команде.

– Александр Тихонов просит накатывать молодежь. То, что вы сейчас с тренерским штабом сделали на этапе Кубка IBU. Что мешает в основной сборной пойти тем же путем?

– Подобные вещи надо делать очень аккуратно. Возьмите австрийскую команду, тех же мужчин. Давайте австрийцы послушают того же Александра Ивановича, разгонят всех, кто завоевал медали на ЧМ, и наберут юнцов, которые бегут на Кубке IBU и юниорском мире.

– Вопросов нет. Но вспоминаем предолимпийскую неделю. Вопрос в прямом эфире Слепцовой: какая ваша форма? «Никакая». Миронова говорит: «Я не готова».

Вы заслуженный тренер России, я тоже тренер по образованию. Зачем везти людей, которые не готовы? Где КНГ? Где специалисты? Может, надо было других взять?

– Опять же, напрямую не стал бы, а вот косвенно адресовал бы этот вопрос самим девочкам. Если одна и вторая чувствуют и понимают, что они не готовы, ну наберись мужества, подойди к тренеру и скажи: «Я не готова» – не занимай чье-то место.

– У нас там пять человек было. Две не готовы. Я бы побежал в эстафете, но я не женщина, Александр Михайлович.

– Дмитрий, возвращаю к тому, с чего начал. Если бы Слепцова и Миронова, которые заранее знали, что им предстоит участвовать в корейском этапе, так называемой предолимпийской неделе, заявили тренерскому штабу, что они не готовы выступать – их бы никто не брал и никто не настаивал.

В прошлом году был тренер Коновалов, был тренер Ефимов. Нерадивые, не годятся. Убрали. Но это люди, которые пытались исправить то, что не делается сегодня в субъектах.

Я вчера стоял на тренировке. Сам, специально, спокойно. Я не буду говорить фамилии, но из всей команды увидел единственную спортсменку, которая правильно передвигается свободным стилем. Это что, тренеры сборной научили так? – сказал Кравцов в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на телеканале «Матч ТВ».