Телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что одобряет работу президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова.

– Как думаете, кто-то из молодых, кого здесь не было, попадет в олимпийский состав?

– Миронова едет на Кубок мира в Пхенчхан, так что – почему нет? Рассчитываю я и на Ульяну Кайшеву.

Тренеры и руководство, кстати, показали свою гибкость. Не зря Старых после масс-старта на всю страну благодарила Кравцова. Я, кстати, тоже хочу выразить большую признательность Александру Михайловичу.

Он принял активное участие и в моей судьбе на этом турнире. Я вижу, как прислушиваются здесь к СБР, каким авторитетом пользуется наша федерация. Так что Кравцов абсолютно на своем месте.

Другое дело, что хотелось бы более последовательных решений тренерского штаба. В частности, некоторые варианты возможных раскладок перед смешанной эстафетой приводили меня в ужас, – сказал Губерниев.