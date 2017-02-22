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    Дмитрий Губерниев: «Кравцов абсолютно на своем месте»

    Теги сборная России сборная России жен СБР Дмитрий Губерниев Александр Кравцов Ульяна Кайшева ЧМ-2017 Ирина Старых Светлана Миронова

    Телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что одобряет работу президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова.

    – Как думаете, кто-то из молодых, кого здесь не было, попадет в олимпийский состав?

    – Миронова едет на Кубок мира в Пхенчхан, так что – почему нет? Рассчитываю я и на Ульяну Кайшеву.

    Тренеры и руководство, кстати, показали свою гибкость. Не зря Старых после масс-старта на всю страну благодарила Кравцова. Я, кстати, тоже хочу выразить большую признательность Александру Михайловичу.

    Он принял активное участие и в моей судьбе на этом турнире. Я вижу, как прислушиваются здесь к СБР, каким авторитетом пользуется наша федерация. Так что Кравцов абсолютно на своем месте.

    Другое дело, что хотелось бы более последовательных решений тренерского штаба. В частности, некоторые варианты возможных раскладок перед смешанной эстафетой приводили меня в ужас, – сказал Губерниев.

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