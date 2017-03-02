Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Моравец победил, Волков – 2-й, Поварницын – 4-й
Чешский биатлонист Ондржей Моравец сегодня в финском Контиолахти на этапе Кубка IBU выиграл индивидуальную гонку, россиянин Алексей Волков стал вторым.
Кубок IBU
7-й этап
Контиолахти, Финляндия
Мужчины
Индивидуальная гонка
1. Ондржей Моравец (Чехия) – 49.12,9 (0+0+0+0)
2. Алексей Волков (Россия) – 46.7 (0+0+0+0)
3. Даниэль Мезотич (Австрия) – 52,5 (0+0+0+0)
4. Александр Поварницын (Россия) – 3.17,7 (0+0+1+1)
5. Кристоффер Шельвик (Норвегия) – 3.19,5 (0+1+1+0)
6. Аристид Бегю (Франция) – 3.46,0 (0+1+0+1)
7. Тио Содерхельм (Швеция) – 3.53,3 (2+1+0+0)
8. Доминик Райтер (Германия) – 3.57,1 (1+0+0+0)...
10. Александр Логинов (Россия) – 4.01,3 (1+2+1+0)...
12. Матвей Елисеев (Россия) – 4.35,2 (1+0+0+0)...
24. Алексей Слепов (Россия) – 6.22,7 (2+2+2+0)...
35. Семен Сучилов (Россия) – 7.38,9 (1+1+0+2)
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