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    Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Моравец победил, Волков – 2-й, Поварницын – 4-й

    Теги Даниэль Мезотич Ондржей Моравец сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Швеции Кубок IBU сборная Австрии Алексей Волков сборная Чехии Алексей Слепов Александр Логинов Семен Сучилов Кристоффер Лангойен Шельвик Аристид Бегю Александр Поварницын Доминик Райтер Матвей Елисеев Тио Содерхельм

    Чешский биатлонист Ондржей Моравец сегодня в финском Контиолахти на этапе Кубка IBU выиграл индивидуальную гонку, россиянин Алексей Волков стал вторым.

    Кубок IBU

    7-й этап

    Контиолахти, Финляндия

    Мужчины

    Индивидуальная гонка

    1. Ондржей Моравец (Чехия) – 49.12,9 (0+0+0+0)
    2. Алексей Волков (Россия) – 46.7 (0+0+0+0)
    3. Даниэль Мезотич (Австрия) – 52,5 (0+0+0+0)
    4. Александр Поварницын (Россия) – 3.17,7 (0+0+1+1)
    5. Кристоффер Шельвик (Норвегия) – 3.19,5 (0+1+1+0)
    6. Аристид Бегю (Франция) – 3.46,0 (0+1+0+1)
    7. Тио Содерхельм (Швеция) – 3.53,3 (2+1+0+0)
    8. Доминик Райтер (Германия) – 3.57,1 (1+0+0+0)...
    10. Александр Логинов (Россия) – 4.01,3 (1+2+1+0)...
    12. Матвей Елисеев (Россия) – 4.35,2 (1+0+0+0)...
    24. Алексей Слепов (Россия) – 6.22,7 (2+2+2+0)...
    35. Семен Сучилов (Россия) – 7.38,9 (1+1+0+2)

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