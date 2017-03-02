Чешский биатлонист Ондржей Моравец сегодня в финском Контиолахти на этапе Кубка IBU выиграл индивидуальную гонку, россиянин Алексей Волков стал вторым.

Кубок IBU

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

Мужчины

Индивидуальная гонка

1. Ондржей Моравец (Чехия) – 49.12,9 (0+0+0+0)

2. Алексей Волков (Россия) – 46.7 (0+0+0+0)

3. Даниэль Мезотич (Австрия) – 52,5 (0+0+0+0)

4. Александр Поварницын (Россия) – 3.17,7 (0+0+1+1)

5. Кристоффер Шельвик (Норвегия) – 3.19,5 (0+1+1+0)

6. Аристид Бегю (Франция) – 3.46,0 (0+1+0+1)

7. Тио Содерхельм (Швеция) – 3.53,3 (2+1+0+0)

8. Доминик Райтер (Германия) – 3.57,1 (1+0+0+0)...

10. Александр Логинов (Россия) – 4.01,3 (1+2+1+0)...

12. Матвей Елисеев (Россия) – 4.35,2 (1+0+0+0)...

24. Алексей Слепов (Россия) – 6.22,7 (2+2+2+0)...

35. Семен Сучилов (Россия) – 7.38,9 (1+1+0+2)