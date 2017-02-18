Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о том, как наблюдал за последней стрельбой Антона Шипулина в эстафете чемпионата мира в Хохфильцене, где россияне завоевали золото.

«Я смотрел стрельбу Шипулина и, конечно, волновался, но я почему-то был уверен, что Антон справится со стрельбой, с этим этапом и с последним кругом.

В гонке я отдал все, а как иначе можно бегать, когда бежишь за Россию на чемпионате мира, да и вообще в любой другой гонке», – сказал Бабиков в эфире телеканала «Матч ТВ».

«На последнем круге пришлось тяжело. Вроде и есть силы, но не можешь их реализовать. Когда увидел, что Эдер догнал меня… В принципе, он так всегда – на первых двух кругах сидел за спиной, подталкивал меня немного, но он тяжелее, это видно.

Когда он меня догнал, я хотел передать Антону эстафету вторым, чтобы он сидел за спиной у австрийца – была такая тактика. Но Эдер в итоге не захотел выходить вперед, и мы глуповато потеряли несколько секунд на подходе к передаче», – цитирует россиянина «Чемпионат».