Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал победу команды в эстафетной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

– После стойки была уверенность, что Фуркад не догонит?

– Не было. Я знал, что Фуркад силен и будет делать все, чтобы догнать. У меня сидела только одна мысль: очень разбитая трасса, тяжело уходить на обгон, особенно на финише. Не хотелось опять выходить с ним на обгон на финишную прямую. Поэтому постарался отдать все силы в начале круга, чтобы не подпустить его. Я доволен, что получилось.

– Бабиков обещал привезти отрыв?

– Ребята молодцы, меня очень порадовали. Команда отработала супер. Не видел только работу Волкова, потому что был в разминочной зоне. Очень сильно волновался, прям как никогда. В такую ситуацию попадал только раз. Очень редко когда приходилось стартовать первым, не догонять.

Я благодарен нашей команде, что сегодня смогла настроиться и показать максимум.

Мы наконец-то стали чемпионами мира, еще одна моя мечта осуществилась, и за это спасибо моей команде.

– Мысли, с которыми пришел на стойку?

– Постараться не ошибиться. К сожалению, один выстрел не получился. Ошибся. Но понял, что есть небольшой гандикап. Один доппатрон для эстафеты – это нормально.

– Неужели не было мысли, что вот она мечта, что можешь стать чемпионом мира?

– Не совсем удалось абстрагироваться. Понимал, что если отстреляю чисто, то будет шанс помахать рукой. Но допустил промах и в мыслях сидело одно: убегать, убегать, убегать, – сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».