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    Россия выиграла мужскую эстафету на ЧМ впервые с 2008 года, медаль – с 2011-го

    Теги сборная России Антон Шипулин Алексей Волков Антон Бабиков Максим Цветков ЧМ-2017

    Сегодня сборная России выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

    Команда в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина одержала первую победу на мировых первенствах с 2008 года. На чемпионате мира-2008 в шведском Эстерсунде за Россию бежали Иван Черезов, Николай Круглов, Дмитрий Ярошенко и Максим Чудов.

    Последнюю медаль в мужской эстафете россияне добывали на домашнем чемпионате мира в Ханты-Мансийске. Шипулин, Евгений Устюгов, Максим Максимов и Черезов стали вторыми.

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