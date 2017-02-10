Виролайнен не выступит на чемпионате мира из-за болезни
Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что биатлонистка Дарья Виролайнен не примет участие в чемпионате мира в Хохфильцене из-за болезни.
«У нее обострилась старая болячка, ее отправили в Москву на обследование. Сейчас она в Москве и сюда уже не вернется», – сказал Касперович.
После отстранения Екатерины Глазыриной и отъезда Виролайнен в составе сборной России остались Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Услугина и Ирина Старых.
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