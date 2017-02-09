Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о работе российских чиновников и рассказала об отношении к своей дочери – Дарье Виролайнен.

«Начнем с того, что, как бы иностранцы нам ни улыбались, как бы красиво ни заливали, в душе они нас не любят, побаиваются. Потому что мы — сильные. И растоптать нас не получится.

Но все-таки я считаю, что не Бессеберг — главный виновник наших бед. Нам, конечно, хочется все свалить на кого-то. Но сами-то? Ведь эта допинг-история не вчера началась. Мы наказали виновных? Или же, напротив, защитили невиновных? Что сделали многочисленные спортсмены-депутаты, чтобы изменить ситуацию?

Да простят меня наши многоуважаемые олимпийские чемпионы, но я вообще не понимаю, что они делают в Думе. Если душа у них за спорт болит, так шли бы молодежь тренировать, опыт свой передавать. Работать надо в федерациях и сборных, а не рассказывать с трибун о развитии детско-юношеского спорта.

– Если честно, вы уверены, что даете своей дочери объективные оценки?

– А вы можете у нее спросить. Обратили внимание, что я даже говорю «Виролайнен», а не «Даша»? Для меня нет хороших и плохих, есть сильные и слабые. Я никогда свою дочь не выгораживаю.

Если есть проблемы, то почему я должна ее хвалить? Но когда людей, показавших результаты не лучше, чем у Виролайнен, берут на Кубок мира, а ее «отцепляют», – разве это правильно?» – сказала Резцова.