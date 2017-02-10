«На пресс-конференциях нужно обсуждать спорт, а не это дерьмо». Симон Фуркад – о перепалке Мартена и Шипулина

Французский биатлонист Симон Фуркад сообщил, что его брат Мартен разочарован конфликтом с российским спортсменами.

«Мартен очень разочарован произошедшим вчера конфликтом с Шипулиным и российской командой. Это касается и неподанной руки на церемонии, и критических высказываний на пресс-конференции.

Также мне очень неловко перед немецкими биатлонистами, которые стали главными героями смешанной эстафеты, а были вынуждены выслушивать эту перепалку. Считаю, что на пресс-конференциях нужно обсуждать спорт, а не это дерьмо», – сказал Фуркад-старший.

«Можешь объяснить, что я сделал?» Перепалка Фуркада и Шипулина на пресс-конференции