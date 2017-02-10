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    «На пресс-конференциях нужно обсуждать спорт, а не это дерьмо». Симон Фуркад – о перепалке Мартена и Шипулина

    Теги Симон Фуркад сборная России сборная Германии сборная Германии жен сборная Франции Антон Шипулин Мартен Фуркад ЧМ-2017

    Французский биатлонист Симон Фуркад сообщил, что его брат Мартен разочарован конфликтом с российским спортсменами.

    «Мартен очень разочарован произошедшим вчера конфликтом с Шипулиным и российской командой. Это касается и неподанной руки на церемонии, и критических высказываний на пресс-конференции.

    Также мне очень неловко перед немецкими биатлонистами, которые стали главными героями смешанной эстафеты, а были вынуждены выслушивать эту перепалку. Считаю, что на пресс-конференциях нужно обсуждать спорт, а не это дерьмо», – сказал Фуркад-старший.

    «Можешь объяснить, что я сделал?» Перепалка Фуркада и Шипулина на пресс-конференции

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