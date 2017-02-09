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    Антон Шипулин: «Мы не решали заранее бойкотировать Фуркада»

    Теги сборная России сборная Франции Антон Шипулин Мартен Фуркад Александр Логинов ЧМ-2017

    Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, почему он и Александр Логинов отказались пожать руку Мартену Фуркаду на церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене.

    «Наша команда – одна большая семья. Если кто-то обходится плохо с одним их нас, то вся команда чувствует это плохое отношение. Мы должны держаться вместе и не вмешивать в это политику.

    Мы не решали заранее бойкотировать Фуркада. Но происшествие во время гонки заставило нас так отреагировать. Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения», – заявил Шипулин.
     
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