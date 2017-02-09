Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, почему он и Александр Логинов отказались пожать руку Мартену Фуркаду на церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене.

«Наша команда – одна большая семья. Если кто-то обходится плохо с одним их нас, то вся команда чувствует это плохое отношение. Мы должны держаться вместе и не вмешивать в это политику.

Мы не решали заранее бойкотировать Фуркада. Но происшествие во время гонки заставило нас так отреагировать. Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения», – заявил Шипулин.



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