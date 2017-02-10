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    «Человек отсидел за изнасилование, вышел. Перед государством чист. А перед людьми?» Уткин – об отношении Фуркада к Логинову

    Теги Василий Уткин сборная России сборная Франции допинг Мартен Фуркад Александр Логинов

    Известный комментатор Василий Уткин поделился мнением об отношении французского биатлониста Мартена Фуркада к россиянину Александру Логинову.

    «Безотносительно Логинова. О соотношении наказания и последующего. Вот человек сел за изнасилование. Отсидел, вышел. Он отсидел. Перед государством чист. А перед людьми? Дочку в школу доверишь отвести, в дом пригласишь?.. А ведь наказание отбыл.

    Конечно, тут не одно и то же. Разумеется, Логинов в самом пиковом случае не преступник. Но он отбыл свое наказание – и чист перед федерацией. А вот люди могут к нему относиться как угодно. От этого не уйти.

    Это право Фуркада. А я буду болеть за Логинова, мне интересно, как он через все это пройдет», – написал Уткин.

    «Я ушел из-за Логинова». Дичь, которую в биатлоне еще не видели

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