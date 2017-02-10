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    Александр Логинов: «Не против встретиться с Фуркадом, диалог – решение любой проблемы»

    Теги сборная России сборная Франции Мартен Фуркад Александр Логинов ЧМ-2017

    Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что готов обсудить с французом Мартеном Фуркадом инцидент с падением во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене.

    Если бы Фуркад предложил вам поговорить с ним с глазу на глаз, обсудить претензии, то вы бы согласились?

    – Да, конечно. Это вполне нормальное явление, когда взрослые люди обсуждают недопонимание между собой. Думаю, что каждый представитель сборной России поддержал бы эту встречу. Я абсолютно был бы не против.

    То есть зла на его провокации вы не держите?

    – Я зла ни на кого не держу, в принципе. Я нормальный адекватный человек и всегда готов поговорить. Диалог – это решение любой проблемы, – сказал Логинов.

    До турнира Фуркад отпустил несколько замечаний в адрес Логинова, напоминая о двухлетней дисквалификации россиянина за допинг.

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