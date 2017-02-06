Дмитрий Губерниев: «О пропуске россиянами Пхенчхана-2018 думать не хочется, но сопротивление нам оказывают достаточно серьезное»
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что ему не хочется даже думать о возможном недопуске российских спортсменов до Пхенчхана-2018.
«После чемпионата мира биатлонистов ожидает предолимпийская неделя в Южной Корее.
Нельзя забывать, что Россия при самых неблагоприятных раскладах может и вовсе пропустить Олимпиаду. Об этом думать не хочется, но сопротивление нам оказывают достаточно серьезное», – рассказал Губерниев.
Этап Кубка мира в Пхенчхане состоится с 27 по 5 марта.
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