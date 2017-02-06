Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дмитрий Губерниев: «О пропуске россиянами Пхенчхана-2018 думать не хочется, но сопротивление нам оказывают достаточно серьезное»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Дмитрий Губерниев Пхенчхан-2018

    Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что ему не хочется даже думать о возможном недопуске российских спортсменов до Пхенчхана-2018.

    «После чемпионата мира биатлонистов ожидает предолимпийская неделя в Южной Корее.

    Нельзя забывать, что Россия при самых неблагоприятных раскладах может и вовсе пропустить Олимпиаду. Об этом думать не хочется, но сопротивление нам оказывают достаточно серьезное», – рассказал Губерниев.

    Этап Кубка мира в Пхенчхане состоится с 27 по 5 марта.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться