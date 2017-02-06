Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что ему не хочется даже думать о возможном недопуске российских спортсменов до Пхенчхана-2018.

«После чемпионата мира биатлонистов ожидает предолимпийская неделя в Южной Корее.

Нельзя забывать, что Россия при самых неблагоприятных раскладах может и вовсе пропустить Олимпиаду. Об этом думать не хочется, но сопротивление нам оказывают достаточно серьезное», – рассказал Губерниев.

Этап Кубка мира в Пхенчхане состоится с 27 по 5 марта.