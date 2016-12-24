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    Дмитрий Губерниев: «Фуркад переживал персонально за Шипулина, не попал ли он в список Макларена»

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    Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о реакции иностранных спортсменов на допинговый скандал вокруг российских биатлонистов.

    – Звезды мирового биатлона грозили бойкотом стартов в Тюмени. Мартен Фуркад призывал всех бойкотировать соревнования, если виновные спортсмены сборной России не понесут наказания за нарушение антидопинговых правил…

    – Спортсмены, наверное, имеют право так говорить. Мы живем в демократическом обществе. Но есть, например, позиция Бьорндалена и Ландертингера. Они говорят, что для них на данный момент все спортсмены «чистые».

    Тот же Фуркад переживал персонально за Шипулина, не попал ли он в этот список. Но Антона там нет и быть не может.

    Некоторые страны объявили о бойкоте стартов в России еще до выяснения обстоятельств…

    – Мне непонятна позиция людей, которые бегут впереди паровоза. Ондржей Моравец говорил: «Мы проведем чистый чемпионат». А мы что, в Тюмени грязный проведем?

    Понятно, что оказывалось давление. Если мы продолжаем быть сильными, а мы продолжаем ими быть, то нужно до конца «сохранять лицо». И доказывать телевизионными рейтингами, победами, а также за столом переговоров свою состоятельность.

    Можем ли мы лишиться медалей, выигранных на Олимпиаде в Сочи, в связи со всей допинговой историей вокруг биатлона?

    – Пока предпосылок нет, – сказал Губерниев.

    Мы, мягко говоря, проиграли. О санкциях в биатлоне

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