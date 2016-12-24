Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о реакции иностранных спортсменов на допинговый скандал вокруг российских биатлонистов.

– Звезды мирового биатлона грозили бойкотом стартов в Тюмени. Мартен Фуркад призывал всех бойкотировать соревнования, если виновные спортсмены сборной России не понесут наказания за нарушение антидопинговых правил…

– Спортсмены, наверное, имеют право так говорить. Мы живем в демократическом обществе. Но есть, например, позиция Бьорндалена и Ландертингера. Они говорят, что для них на данный момент все спортсмены «чистые».

Тот же Фуркад переживал персонально за Шипулина, не попал ли он в этот список. Но Антона там нет и быть не может.

– Некоторые страны объявили о бойкоте стартов в России еще до выяснения обстоятельств…

– Мне непонятна позиция людей, которые бегут впереди паровоза. Ондржей Моравец говорил: «Мы проведем чистый чемпионат». А мы что, в Тюмени грязный проведем?

Понятно, что оказывалось давление. Если мы продолжаем быть сильными, а мы продолжаем ими быть, то нужно до конца «сохранять лицо». И доказывать телевизионными рейтингами, победами, а также за столом переговоров свою состоятельность.

– Можем ли мы лишиться медалей, выигранных на Олимпиаде в Сочи, в связи со всей допинговой историей вокруг биатлона?

– Пока предпосылок нет, – сказал Губерниев.

Мы, мягко говоря, проиграли. О санкциях в биатлоне