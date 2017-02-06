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    Пройс пропустит ЧМ-2017 из-за болезни

    Теги сборная Германии жен Надин Хорхлер ЧМ-2017 Франциска Пройс

    Немецкая биатлонистка Франциска Пройс пропустит чемпионат мира в Хохфильцене из-за болезни.

    «Очень жаль, что не смогу выступить на чемпионате мира. После всех проблем со здоровьем этой зимой я думала, что уж к началу чемпионата мира смогу набрать форму и быть готовой к стартам. Сначала все шло неплохо. Но потом случился рецидив, и я поняла, что все это не имеет никакого смысла. Я все еще больна», – рассказала Пройс.

    В спринте на ЧМ-2017 Пройс заменит Надин Хорхлер, сообщает Федерация лыжных видов спорта Германии.

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