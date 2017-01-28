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    Чемпионат Европы. Гонка преследования. Старых победила, Слепцова – 3-я

    Теги Светлана Слепцова сборная России жен сборная Германии жен результаты чемпионат Европы сборная Украины жен сборная Польши жен Ольга Якушова (Галич) Мириам Гесснер Вероника Виткова сборная Чехии жен Моника Хойниш Юлия Джима Дарья Виролайнен Надин Хорхлер Ирина Старых Анна Никулина Светлана Миронова Дениз Херманн

    Российская биатлонистка Ирина Старых сегодня выиграла гонку преследования на чемпионате Европы в Душниках-Здруй.

    Чемпионат Европы

    Душники-Здруй, Польша

    Женщины

    Гонка преследования

    1. Ирина Старых (Россия) – 30.04,4 (0+0+0+0)
    2. Юлия Джима (Украина) – 19,8 (0+0+1+1)
    3. Светлана Слепцова (Россия) – 32,1 (0+1+0+0)
    4. Вероника Виткова (Чехия) – 47,8 (0+1+1+0)
    5. Светлана Миронова (Россия) – 1.29,6 (0+1+1+1)
    6. Моника Хойниш (Польша) – 1.29,8 (0+0+0+1)
    7. Дарья Виролайнен (Россия) – 1.38,6 (1+1+2+0)
    8. Анна Никулина (Россия) – 2.01,7 (0+0+1+1)
    9. Надин Хорхлер (Германия) – 2.07,6 (0+2+0+1)...
    19. Дениз Херманн (Германия) – 3.08,3 (0+2+3+2)...

    Мириам Гесснер (Германия), Ольга Якушова (Россия) – не стартовали

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