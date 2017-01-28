Российская биатлонистка Ирина Старых сегодня выиграла гонку преследования на чемпионате Европы в Душниках-Здруй.

Чемпионат Европы

Душники-Здруй, Польша

Женщины

Гонка преследования

1. Ирина Старых (Россия) – 30.04,4 (0+0+0+0)

2. Юлия Джима (Украина) – 19,8 (0+0+1+1)

3. Светлана Слепцова (Россия) – 32,1 (0+1+0+0)

4. Вероника Виткова (Чехия) – 47,8 (0+1+1+0)

5. Светлана Миронова (Россия) – 1.29,6 (0+1+1+1)

6. Моника Хойниш (Польша) – 1.29,8 (0+0+0+1)

7. Дарья Виролайнен (Россия) – 1.38,6 (1+1+2+0)

8. Анна Никулина (Россия) – 2.01,7 (0+0+1+1)

9. Надин Хорхлер (Германия) – 2.07,6 (0+2+0+1)...

19. Дениз Херманн (Германия) – 3.08,3 (0+2+3+2)...

Мириам Гесснер (Германия), Ольга Якушова (Россия) – не стартовали