Чемпионат Европы. Гонка преследования. Старых победила, Слепцова – 3-я
Российская биатлонистка Ирина Старых сегодня выиграла гонку преследования на чемпионате Европы в Душниках-Здруй.
Чемпионат Европы
Душники-Здруй, Польша
Женщины
Гонка преследования
1. Ирина Старых (Россия) – 30.04,4 (0+0+0+0)
2. Юлия Джима (Украина) – 19,8 (0+0+1+1)
3. Светлана Слепцова (Россия) – 32,1 (0+1+0+0)
4. Вероника Виткова (Чехия) – 47,8 (0+1+1+0)
5. Светлана Миронова (Россия) – 1.29,6 (0+1+1+1)
6. Моника Хойниш (Польша) – 1.29,8 (0+0+0+1)
7. Дарья Виролайнен (Россия) – 1.38,6 (1+1+2+0)
8. Анна Никулина (Россия) – 2.01,7 (0+0+1+1)
9. Надин Хорхлер (Германия) – 2.07,6 (0+2+0+1)...
19. Дениз Херманн (Германия) – 3.08,3 (0+2+3+2)...
Мириам Гесснер (Германия), Ольга Якушова (Россия) – не стартовали
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