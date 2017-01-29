Сегодня в польском Душники-Здруй на чемпионата Европы по биатлону пройдет смешанная эстафета. В составе сборной России выступят Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Александр Логинов.

Чемпионат Европы

Душники-Здруй, Польша

Смешанная эстафета

Начало гонки – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Матч ТВ»

Старт-лист

1. Россия (Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков, Александр Логинов)

3. Норвегия (Каролине Эрдал, Марион Реннинг Хубер, Эрленд Овренг Бьонтегорд, Фредрик Йесбакк)

4. Германия (Надин Хорхлер, Каролин Хорхлер, Роман Реес, Филипп Наврат)

6. Франция (Колин Варсин, Энора Латюльер, Аристид Бегю, Антонин Гигонна)

11. Беларусь (Мария Панфилова, Кристина Ильченко, Кристина Ильченко, Сергей Бочарников)

16. Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный, Руслан Ткаленко)