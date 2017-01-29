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    Чемпионат Европы. Супермикст. Виролайнен и Гараничев победили

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    Российские биатлонисты Дарья Виролайнен и Евгений Гараничев сегодня на чемпионате Европы в польских Душниках-Здруй выиграли супермикст.

    Чемпионат Европы

    Душники-Здруй, Польша

    Супермикст

    1. Россия (Дарья Виролайнен, Евгений Гараничев) – 37.10,2 (0+7)
    2. Норвегия (Ингрид Тандревольд, Ветле Кристиансен) – 6,3 (0+7)
    3. Польша (Кристина Гузик, Гжегож Гузик) – 13,9 (0+5)
    4. Украина (Ирина Варвинец, Андрей Доценко) – 20,9 (0+5)
    5. Австрия (Катарина Иннерхофер, Давид Коматц) – 22,2 (1+9)
    6. Германия (Анника Кнолль, Маттиас Дорфер) – 27,2 (0+11)
    7. Швеция (Ингела Андерссон, Тобиас Арвидсон) – 37,2 (0+9)
    8. Чехия (Вероника Виткова, Томаш Крупчик) – 50,8 (2+8)
    9. Франция (Жюлия Симон, Эмильен Жакелен) – 1.23,7 (1+7)...
    16. Беларусь (Кристина Мазурина, Максим Воробей) – 3.49,8 (2+13)

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