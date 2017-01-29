Чемпионат Европы. Супермикст. Виролайнен и Гараничев победили
Российские биатлонисты Дарья Виролайнен и Евгений Гараничев сегодня на чемпионате Европы в польских Душниках-Здруй выиграли супермикст.
Чемпионат Европы
Душники-Здруй, Польша
Супермикст
1. Россия (Дарья Виролайнен, Евгений Гараничев) – 37.10,2 (0+7)
2. Норвегия (Ингрид Тандревольд, Ветле Кристиансен) – 6,3 (0+7)
3. Польша (Кристина Гузик, Гжегож Гузик) – 13,9 (0+5)
4. Украина (Ирина Варвинец, Андрей Доценко) – 20,9 (0+5)
5. Австрия (Катарина Иннерхофер, Давид Коматц) – 22,2 (1+9)
6. Германия (Анника Кнолль, Маттиас Дорфер) – 27,2 (0+11)
7. Швеция (Ингела Андерссон, Тобиас Арвидсон) – 37,2 (0+9)
8. Чехия (Вероника Виткова, Томаш Крупчик) – 50,8 (2+8)
9. Франция (Жюлия Симон, Эмильен Жакелен) – 1.23,7 (1+7)...
16. Беларусь (Кристина Мазурина, Максим Воробей) – 3.49,8 (2+13)
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