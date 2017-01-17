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    Рикко Гросс: «Когда весь мир показывает пальцем на кого-то одного – это несправедливо»

    Теги Рикко Гросс Кубок мира сборная России сборная России жен допинг Ричард Макларен

    Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс поделился мнением о допинговом скандале.

    – Вы можете спокойно работать после доклада Макларена, в котором говорится о подозрениях к 31 российскому биатлонисту?

    – Во-первых, это задача Макларена – окончательно все объяснить. Мы ждем имен и доказательств того, что манипуляции имели место. Только после этого смогу сказать: этим спортсменам нечего делать в команде.

    – Вы говорили со спортсменами об этом?

    – Конечно, мы обсуждали это на собрании команды. Но наше главное внимание – на выступлениях. Когда весь мир предвзято или, может, с политической подоплекой, показывает пальцем на кого-то одного, я считаю, что это несправедливо.

    – В сборной России считают, что существует политический заговор?

    – Дело не в том, что думает команда. Я вырос в центральной Европе и знаю политическое отношение Евросоюза к России. Мы также знаем, что сейчас спортивно-политические решения имеют большое значение. Почему чехи так много говорят? Может, потому что они хотят провести чемпионат мира в 2021 году?

    – Вы опасаетесь за свою репутацию?

    – Нет, потому что держусь своей линии и могу смотреть в зеркало каждый день. Это важно для меня. Есть контрактные обязательства.

    – Это означает, что не важно, что говорится в докладе Макларена, и вы будете выполнять контракт до 2018 года?

    – Есть вещи, о которых я не буду говорить. Это не разрешается», – сказал Гросс.

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