Рикко Гросс: «Когда весь мир показывает пальцем на кого-то одного – это несправедливо»
Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс поделился мнением о допинговом скандале.
– Вы можете спокойно работать после доклада Макларена, в котором говорится о подозрениях к 31 российскому биатлонисту?
– Во-первых, это задача Макларена – окончательно все объяснить. Мы ждем имен и доказательств того, что манипуляции имели место. Только после этого смогу сказать: этим спортсменам нечего делать в команде.
– Вы говорили со спортсменами об этом?
– Конечно, мы обсуждали это на собрании команды. Но наше главное внимание – на выступлениях. Когда весь мир предвзято или, может, с политической подоплекой, показывает пальцем на кого-то одного, я считаю, что это несправедливо.
– В сборной России считают, что существует политический заговор?
– Дело не в том, что думает команда. Я вырос в центральной Европе и знаю политическое отношение Евросоюза к России. Мы также знаем, что сейчас спортивно-политические решения имеют большое значение. Почему чехи так много говорят? Может, потому что они хотят провести чемпионат мира в 2021 году?
– Вы опасаетесь за свою репутацию?
– Нет, потому что держусь своей линии и могу смотреть в зеркало каждый день. Это важно для меня. Есть контрактные обязательства.
– Это означает, что не важно, что говорится в докладе Макларена, и вы будете выполнять контракт до 2018 года?
– Есть вещи, о которых я не буду говорить. Это не разрешается», – сказал Гросс.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.