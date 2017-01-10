Тренер мужской сборной России Рикко Гросс поделился мнением о допинг-скандале в российском спорте.

«В плане применения допинга мы не можем быть уверены ни в одном спортсмене в мире. Доклад Макларена? Не надо втягивать меня в эту тему, я должен сконцентрироваться на тренерской работе.

Если из моих спортсменов кто-то попадется на допинге, он должен быть дисквалифицирован, вот и все. Вообще, что касается доклада Макларена, то вы задаете такие вопросы, на которые у меня просто нет ответа», – рассказал Гросс.