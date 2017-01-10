Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Тихонов: «У нас главная болезнь – неправильное тактическое построение гонки»

    Теги Александр Тихонов Кубок мира сборная России сборная России жен СБР Антон Шипулин Татьяна Акимова (Семенова) ЧМ-2017

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление сборной России на этапе Кубка мира в Оберхофе.

    «Не будем сильно критиковать тренеров и спортсменов, хотя выступление команды действительно неудачное. У нас главная болезнь – неправильное тактическое построение гонки.

    Начало гонки мы идем в ногу с лидерами. Татьяне Акимовой надо пограмотнее начинать гонку, чуть поспокойнее. Не дай Бог эта болезнь Слепцовой приживется. Не надо первые километры рваться в лидеры так, чтобы не хватило сил на концовку.

    Антон Шипулин зачем-то вышел в лидеры на первом круге. Даже Фуркад на середине финишного круга зря пытался всех порвать и потом за это поплатился. Немцы же спокойно отсиделись и наказали его на финише.

    Нам надо учиться и на чужих ошибках, а не ходить по одним и тем же граблям. Почему бы Антону не подойти к рубежу поспокойнее.

    У нас до чемпионата мира осталось две недели Кубка мира. Наверное, уже пора набирать форму. Антону в Антхольце всегда везет, поэтому если он грамотно восстановится, то способен подойти в нормальной форме к чемпионату мира.

    В женской команде прогресса особенного не наблюдается, поэтому надо активнее подключать молодежь и готовить нормальную четверку к эстафетной гонке», – написал Тихонов.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться