Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление сборной России на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Не будем сильно критиковать тренеров и спортсменов, хотя выступление команды действительно неудачное. У нас главная болезнь – неправильное тактическое построение гонки.

Начало гонки мы идем в ногу с лидерами. Татьяне Акимовой надо пограмотнее начинать гонку, чуть поспокойнее. Не дай Бог эта болезнь Слепцовой приживется. Не надо первые километры рваться в лидеры так, чтобы не хватило сил на концовку.

Антон Шипулин зачем-то вышел в лидеры на первом круге. Даже Фуркад на середине финишного круга зря пытался всех порвать и потом за это поплатился. Немцы же спокойно отсиделись и наказали его на финише.

Нам надо учиться и на чужих ошибках, а не ходить по одним и тем же граблям. Почему бы Антону не подойти к рубежу поспокойнее.

У нас до чемпионата мира осталось две недели Кубка мира. Наверное, уже пора набирать форму. Антону в Антхольце всегда везет, поэтому если он грамотно восстановится, то способен подойти в нормальной форме к чемпионату мира.

В женской команде прогресса особенного не наблюдается, поэтому надо активнее подключать молодежь и готовить нормальную четверку к эстафетной гонке», – написал Тихонов.