Чешский биатлонист Михал Шлезингр рассказал о своем отношении к допинговому скандалу в России.

«После моих слов о бойкоте я получил много откликов, в том числе и от россиян. На самом деле, я люблю Тюмень, я был там много раз, мне нравится там соревноваться. Но ситуация такова, что необходимо что-то предпринять, чтобы сделать спорт чище.

Если все действительно именно так, и допинговая система работает в России, недостаточно даже просто наказывать спортсменов. Ответственность за все должны брать федерации. Если они причастны, нужно чтобы это сказывалось на квоте участников от страны. Это относится ко всем.

Бойкот – это способ, которым мы можем передать наше недовольство происходящим. Если нас не устроит решение IBU, может быть, так и сделаем», – сказал Шлезингр в эфире ТК «Матч ТВ».