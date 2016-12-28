Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Михал Шлезингр: «Если в России работает допинговая система, недостаточно просто наказывать спортсменов»

    Теги Михал Шлезингр Кубок мира сборная России сборная России жен допинг СБР IBU сборная Чехии

    Чешский биатлонист Михал Шлезингр рассказал о своем отношении к допинговому скандалу в России.

    «После моих слов о бойкоте я получил много откликов, в том числе и от россиян. На самом деле, я люблю Тюмень, я был там много раз, мне нравится там соревноваться. Но ситуация такова, что необходимо что-то предпринять, чтобы сделать спорт чище.

    Если все действительно именно так, и допинговая система работает в России, недостаточно даже просто наказывать спортсменов. Ответственность за все должны брать федерации. Если они причастны, нужно чтобы это сказывалось на квоте участников от страны. Это относится ко всем.

    Бойкот – это способ, которым мы можем передать наше недовольство происходящим. Если нас не устроит решение IBU, может быть, так и сделаем», – сказал Шлезингр в эфире ТК «Матч ТВ».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться