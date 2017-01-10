Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов считает, что не стоит привлекать Ирину Старых и Александра Логинова в основу сборной России из-за допингового прошлого.

– Если бы вы были руководителем команды, стали бы привлекать этих гонщиков к основной сборной?

– В сложившихся обстоятельствах, скорее нет, чем да. Опять же, мне сложно рассуждать, не владея всей информацией, но это – как раз та ситуация, когда нужно начинать что-то говорить, а не молчать. Давайте начистоту: назвать российскую сборную по биатлону кристально чистой мы не можем: у нас за последние годы было несколько достаточно громких дисквалификаций и глупо это отрицать.

То есть проблема существует. И говорить, как мне кажется, следует прежде всего о своей готовности эту проблему решать. Для этого надо быть максимально открытыми, готовыми к любому сотрудничеству с тем же IBU и всевозможными комиссиями – чтобы уже раз и навсегда снять все претензии и поставить в этом вопросе точку. Мне кажется, это важно.

Готовность к такому сотрудничеству с нашей стороны пока еще не прозвучала ни разу. И получается достаточно странная картина: нас обвиняют в какой-то чудовищной допинговой системе, охватившей всю страну, называют какое-то немыслимое количество спортсменов, якобы в этом замешанных, а мы сидим и молчим. Или пытаемся спихнуть все это на внешние обстоятельства политического характера.

– Почему, кстати, вы не стали бы привлекать в сборную того же Логинова? Ведь формально он чист?

– То, что он был дисквалифицирован, в сложившейся ситуации однозначно не играет нам на руку, это нужно признать. Даже при том, что «де-юре» Логинов имеет право на выступления в соревнованиях. Ну и зачем лезть на рожон? Хотя спортсменов мне искренне жаль. Они здесь просто пострадавшие. От бездействия наших спортивных руководителей – в том числе, – рассказал Круглов.