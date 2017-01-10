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    Николай Круглов: «Назвать российскую сборную по биатлону кристально чистой мы не можем»

    Теги Николай Круглов сборная России сборная России жен допинг Александр Логинов Ирина Старых

    Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов считает, что не стоит привлекать Ирину Старых и Александра Логинова в основу сборной России из-за допингового прошлого.

    – Если бы вы были руководителем команды, стали бы привлекать этих гонщиков к основной сборной?

    – В сложившихся обстоятельствах, скорее нет, чем да. Опять же, мне сложно рассуждать, не владея всей информацией, но это – как раз та ситуация, когда нужно начинать что-то говорить, а не молчать. Давайте начистоту: назвать российскую сборную по биатлону кристально чистой мы не можем: у нас за последние годы было несколько достаточно громких дисквалификаций и глупо это отрицать.

    То есть проблема существует. И говорить, как мне кажется, следует прежде всего о своей готовности эту проблему решать. Для этого надо быть максимально открытыми, готовыми к любому сотрудничеству с тем же IBU и всевозможными комиссиями – чтобы уже раз и навсегда снять все претензии и поставить в этом вопросе точку. Мне кажется, это важно.

    Готовность к такому сотрудничеству с нашей стороны пока еще не прозвучала ни разу. И получается достаточно странная картина: нас обвиняют в какой-то чудовищной допинговой системе, охватившей всю страну, называют какое-то немыслимое количество спортсменов, якобы в этом замешанных, а мы сидим и молчим. Или пытаемся спихнуть все это на внешние обстоятельства политического характера.

    – Почему, кстати, вы не стали бы привлекать в сборную того же Логинова? Ведь формально он чист?

    – То, что он был дисквалифицирован, в сложившейся ситуации однозначно не играет нам на руку, это нужно признать. Даже при том, что «де-юре» Логинов имеет право на выступления в соревнованиях. Ну и зачем лезть на рожон? Хотя спортсменов мне искренне жаль. Они здесь просто пострадавшие. От бездействия наших спортивных руководителей – в том числе, – рассказал Круглов.

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