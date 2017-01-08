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    Волков, Гараничев и Сливко выступят на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Антон Шипулин Екатерина Глазырина Алексей Волков Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Антон Бабиков Максим Цветков Ирина Услугина (Трусова) Татьяна Акимова (Семенова) Ульяна Кайшева Ольга Подчуфарова Виктория Сливко Матвей Елисеев

    Стал известен состав сборной России на пятый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в немецком Рупольдинге с 11 по 15 января.

    Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Евгений Гараничев. 

    Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко. 

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