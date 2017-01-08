Волков, Гараничев и Сливко выступят на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге

Стал известен состав сборной России на пятый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в немецком Рупольдинге с 11 по 15 января.

Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Евгений Гараничев.

Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко.