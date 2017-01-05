Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не брать российского биатлониста Александра Логинова на соревнования из-за допингового прошлого было бы неправильно.

«С одной стороны, мы должны прислушиваться к общественному мнению, без которого в сложившейся ситуации – никуда. С другой стороны, когда Фуркад и все остальные требуют, чтобы Логинов не выступал…

Господа, в демократическом обществе это называется нарушением прав человека. Два года отсидел? Отсидел. Вышел? Вышел. Вопросов нет.

И вот здесь нам нужно объяснять, в том числе и свою правильную юридическую позицию. Если бы дисквалификация Логинова был десятилетней – вопросов нет. Сколько в правилах написано, столько отсидел. Почему он не имеет права выступать? Потому что так решили Фуркад и кто-то еще? Это очень странно.

И опять-таки возникает вопрос применительно к Пихлеру и его прекрасному интервью немецкой газете – давайте, наверное, спрашивать с наставников, которые тогда работали с российской женской сборной и, как выяснилось, ни черта не контролировали», – сказал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».