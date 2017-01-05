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    Дмитрий Губерниев: «Почему Логинов не имеет права выступать? Потому что так решил Фуркад?»

    Теги Кубок мира сборная России сборная Франции допинг Дмитрий Губерниев Вольфганг Пихлер Мартен Фуркад Александр Логинов

    Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не брать российского биатлониста Александра Логинова на соревнования из-за допингового прошлого было бы неправильно.

    «С одной стороны, мы должны прислушиваться к общественному мнению, без которого в сложившейся ситуации – никуда. С другой стороны, когда Фуркад и все остальные требуют, чтобы Логинов не выступал…

    Господа, в демократическом обществе это называется нарушением прав человека. Два года отсидел? Отсидел. Вышел? Вышел. Вопросов нет.

    И вот здесь нам нужно объяснять, в том числе и свою правильную юридическую позицию. Если бы дисквалификация Логинова был десятилетней – вопросов нет. Сколько в правилах написано, столько отсидел. Почему он не имеет права выступать? Потому что так решили Фуркад и кто-то еще? Это очень странно.

    И опять-таки возникает вопрос применительно к Пихлеру и его прекрасному интервью немецкой газете – давайте, наверное, спрашивать с наставников, которые тогда работали с российской женской сборной и, как выяснилось, ни черта не контролировали», – сказал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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