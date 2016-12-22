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    Симон Фуркад: «Наказать болельщиков вместо реальных нарушителей... Что за санкции!»

    Теги Симон Фуркад сборная России сборная России жен сборная Франции допинг IBU

    Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал итоги заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) по вопросу о допинговых обвинениях против российских спортсменов.

    Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира-2017 в Острове, двое российских биатлонистов были отстранены, в отношении 29 начато расследование.

    «Наказать болельщиков вместо реальных нарушителей... Что за санкции! Я хочу наказания для людей, причастных к допингу. Если доказательств нет, то зачем вести себя так, будто они есть, а если они есть, то давайте примем санкции. 

    Но не было необходимости создавать в последние несколько недель так много шума на пустом месте», – написал Фуркад-старший.

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