C 64% до 30% упала вероятность снятия Ирана с ЧМ-2026. Сборная должна провести все матчи группового этапа в США

Букмекеры оценили вероятность снятия сборной Ирана с ЧМ-2026.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ходе нее был убит верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

Позднее глава иранской федерации футбола Мехди Тадж допустил, что сборная может бойкотировать ЧМ-2026: «После сегодняшних событий и атаки со стороны США сложно с оптимизмом смотреть на чемпионат мира. Однако окончательное решение должны принимать руководители спорта».

На платформе для ставок Polymarket вероятность снятия Ирана с чемпионата мира за три дня упала с 64% до 30%. Сборная должна провести все три матча группового этапа в США.

Кто поедет на ЧМ, если снимется Иран?